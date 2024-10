Storico sorpasso del Prosecco sullo Champagne negli Usa. Così l'Italia conquista la leadership degli spumanti (Di venerdì 18 ottobre 2024) negli Stati Uniti le bollicine Italiane superano per la prima volta quelle francesi. Lo rileva – alla vigilia di Vinitaly.USA (Chicago, 20-21 ottobre) - l’Osservatorio Uiv-Vinitaly sui dati SipSource di agosto. Un sorpasso Storico che non riguarda solo i volumi, ma anche i valori, registrati attraverso il monitoraggio delle vendite effettive di vino riscontrate dai distributori statunitensi. Grazie a questo switch nella leadership degli spumanti, l’Italia vede lievitare le proprie quote di mercato al 35% contro il 31% dei transalpini e il 28% degli sparkling americani. Lo scorso anno la Francia era al 34% contro il 32% dell'Italia. Gamberorosso.it - Storico sorpasso del Prosecco sullo Champagne negli Usa. Così l'Italia conquista la leadership degli spumanti Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)Stati Uniti le bollicinene superano per la prima volta quelle francesi. Lo rileva – alla vigilia di Vinitaly.USA (Chicago, 20-21 ottobre) - l’Osservatorio Uiv-Vinitaly sui dati SipSource di agosto. Unche non riguarda solo i volumi, ma anche i valori, registrati attraverso il monitoraggio delle vendite effettive di vino riscontrate dai distributori statunitensi. Grazie a questo switch nella, l’vede lievitare le proprie quote di mercato al 35% contro il 31% dei transalpini e il 28%sparkling americani. Lo scorso anno la Francia era al 34% contro il 32% dell'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auto elettriche - Musk ko : Bmw batte Tesla nelle vendite Sorpasso storico dei tedeschi : è la prima volta in Europa - I tedeschi battono il colosso dell’automotive elettrico guidato da Elon Musk: per la prima volta in Europa Bmw ha superato Tesla nel numero di vetture green vendute. it . Un dato che segna una svolta nel mercato dei mezzi a batteria, secondo l’ultima analisi condotta da Jato Dynamics, istituto britannico specializzato nel settore. (Affaritaliani.it)

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024 : storico sorpasso dell’Italia sulla Germania. USA beffano Cina con gli argenti! - Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per regalarci grandi soddisfazioni e tenere altissimo il tricolore. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno presenti 32 sport, per un totale di 329 eventi da medaglia: 156 maschili, 151 femminili e 22 misti. B. 500 atleti, in rappresentanza di più di 200 Paesi. (Oasport.it)

Olimpiadi - storico sorpasso dell’Italia sulla Germania nel medagliere : non accadeva da 64 anni! - Germania Ovest (11-14-15), 10. In questo modo si è espresso il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Finale per l’oro olimpico del volley femminile vinta dalla squadra di Julio Velasco contro gli Stati Uniti. Germania Ovest (13-11-16), 11. Un’affermazione spettacolare delle azzurre, protagoniste di un percorso straordinario con ben 18 set vinti dei 19 giocati, dominando ... (Oasport.it)