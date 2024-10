Gaeta.it - Six Senses: nuove aperture di lusso a Milano e Como per rivoluzionare l’ospitalità italiana

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Six, noto marchio di hotel di, sta espandendo la sua presenza in Italia con l'annuncio di duestrutture: SixMilan e SixLake. Questi progetti si inseriscono in una strategia di crescita strategica che ha già visto l'apertura del SixRome nel 2023 e l'imminente lancio del SixAntognolla in Umbria. Questa espansione si propone di offrire esperienze uniche, unendodi alta gamma a una filosofia orientata al benessere e alla sostenibilità. SixMilan: esperienza urbana diIl SixMilan aprirà nel 2025, situato nel cuore della città, precisamente in via Brera 19. Questa struttura sarà caratterizzata da 68 camere, inclusi 15 suite e due suite con piscina privata, un tocco di esclusività per gli ospiti.