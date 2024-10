Lanazione.it - Sfonda la porta di una casa e minaccia con un coltello la famiglia che ci abita

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Pisa, 18 ottobre 2024 – Un uomo residente nel Pisano è finito agli arresti domiciliari dopo avereto ladidi unaaggredendo endo i presenti con una serramanico e un manubrio da pesi per la palestra ritenendo che uno dei componenti del nucleo familiare gli avesse rubato alcuni telefoni cellulari che poi aveva ritrovato in un secondo momento. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e poi collocato ai domiciliari con l’accusa di violazione di domicilio, danneggiamento,aggravata, lesioni personali e porto abusivo di armi. L'intervento dei militari ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente visto che l'arrestato era in evidente stato di alterazione e stavando lacon ile il piccolo manubrio da palestra.