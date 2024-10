Metropolitanmagazine.it - San Severo, spara all’ex moglie Celeste Palmieri e poi si suicida: tragedia nel parcheggio di un supermercato

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)a San, un uomo di 59 anni hatoneldi un: la donna aveva già denunciato in precedenza. SanPhoto Credits: youfoggiae poi siconsumata stamattina, in provincia di Foggia, a Sandove neldi unun uomo di 59 anni ha ucciso a colpi di pistola l’ex. La donna aveva già denunciato l’ex marito. L’uomo, ex agente della polizia penitenziaria in pensione, si è successivamenteto nella sua automobilendosi con la stessa arma da fuoco con cui, poco prima, aveva freddato laha riportato delle gravi ferite alla testa e, purtroppo, è deceduta nel reparto di rianimazione del policlinico di Foggia.