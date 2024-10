Dilei.it - Re Carlo è partito per l’Australia. Ma Camilla non è con lui

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Reper, uno dei viaggi più complicati della sua vita e il primo da Re in quel Paese. Ma quando ha lasciato il Palazzo,non era con lui. I due viaggiano separati. ReperNella mattinata del 17 ottobreè stato avvistato mentre si dirigeva all’aeroporto di Heathrow per prendere un volo di linea che dà inizio al suo viaggio in Australia. Il Re tiene particolarmente a questa visita di Stato per l’alto valore simbolico che ha. E malgrado i molteplici ostacoli, non ha voluto rinunciare. Infatti, oltre al cancro,ha dovuto fronteggiare l’ostilità di sei primi ministri australiani che non parteciperanno al gala con lui e le accuse mosse dal premier del Queensland per un fatto avvenuto nel 2018. Incurante delle proteste, il Sovrano ha mantenuto fede al suo piano di viaggio.