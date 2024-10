Lanazione.it - "Pelle, una tempesta perfetta. Le istituzioni devono sostenerci"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) di Fabrizio Morviducci "Non si esce dalla crisi dellatteria attribuendo colpe. Servono soluzioni". Claudia Sequi è la presidente nazionale di Assottieri dal luglio 2023. L’imprenditrice, con storica azienda di famiglia a Pontassieve (Firenze), è stata la prima donna al vertice dell’associazione nata in seno a Confindustria per occuparsi della filiera della moda e degli accessori in. In questi mesi la frenata è stata brusca, qual è il quadro? "La frenata del settore è preoccupante. Il nostro centro studi, in questo primo semestre ’24, ha rilevato un calo dell’export e della produzione industriale. Un altro dato molto preoccupante è la diminuzione delle imprese; in Toscana si parla di 54 aziende che hanno cessato l’attività. Se uniamo a questi dati i numeri sulla cassa integrazione che dicono +222,7% rispetto al primo semestre ’23, e più 1.