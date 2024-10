Lanazione.it - Parco Pratolino, sopralluogo con Funaro e Ranaldi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – Almediceo dia Vaglia (Firenze) sono stati presentati gli esiti della campagna di scavi archeologici propedeutici alla progettazione dei lavori di restauro e rimessa in funzione del viale degli Zampilli neldi: come è stato spiegato non ci sono intoppi e il progetto esecutivo va avanti. L'opera ha un costo di 3,5 milioni di euro. Tra i presenti la sindaca della Città metropolitana di Firenze Sara, la sindaca di Vaglia Silvia Catani e la soprintendente Antonella. Durante la visita in loco è stato così possibile ammirare l'originario impianto idraulico, riportato alla luce pressoché intatto così come era stato realizzato dal Buontalenti.