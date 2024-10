Ornella Vanoni, esce il nuovo album ‘Diverse’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) esce venerdì 18 ottobre il nuovo progetto discografico di Ornella Vanoni ‘Diverse’ (BMG), anticipato dai singoli ‘Perduto’ e ‘Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga)’. Il lavoro è composto da alcuni dei più grandi successi senza tempo di della grande cantante milanese – registrati ad hoc dalla stessa e rivisitati dai migliori producer italiani – che tornano a brillare a ritmo di sonorità contemporanee, strizzando l’occhio al sound disco anni ’70 e all’electro music. ‘Diverse’, pubblicato a poche settimane dai festeggiamenti dei 90 anni, conferma ancora una volta l’abilità di Ornella Vanoni di rinnovarsi sperimentando con la musica. Lapresse.it - Ornella Vanoni, esce il nuovo album ‘Diverse’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)venerdì 18 ottobre ilprogetto discografico di(BMG), anticipato dai singoli ‘Perduto’ e ‘Ti voglio (con Elodie e Ditonellapiaga)’. Il lavoro è composto da alcuni dei più grandi successi senza tempo di della grande cantante milanese – registrati ad hoc dalla stessa e rivisitati dai migliori producer italiani – che tornano a brillare a ritmo di sonorità contemporanee, strizzando l’occhio al sound disco anni ’70 e all’electro music., pubblicato a poche settimane dai festeggiamenti dei 90 anni, conferma ancora una volta l’abilità didi rinnovarsi sperimentando con la musica.

Ornella Vanoni - all’età di 90 anni un nuovo album. Frecciatina a Elodie : “Dovrebbe fermarsi” - Ornella Vanoni alla splendida età di 90 anni esce con un nuovo album e lo presenta con una grande festa. […] Continua a leggere Ornella Vanoni, all’età di 90 anni un nuovo album. Frecciatina a Elodie: “Dovrebbe fermarsi” su Perizona.it . (Perizona.it)

Per fortuna che c'è Ornella Vanoni - Una festa in suo onore al suon di «vi ho salutato tutti, andiamo a farci un drinkino», un nuovo album «non da ascoltare, ma da ballare», l'ironia e l'impazienza di sempre. Lucida, a tratti spietata: «Dopo aver vissuto tanto, proprio adesso che devo morire, ho capito tutto». Ornella Vanoni è il nostro personaggio della settimana. (Vanityfair.it)

"Perché Elodie deve fermarsi" : la bordata a sorpresa di Ornella Vanoni - In altre parole, non deve lasciarsi travolgere dal successo "facile" mietuto in questi ultimi anni. La mina vagante di Che tempo che fa è soprattutto la più grande artista della musica italiana attiva, Mina permettendo. Alla seconda, che al Festival di Sanremo dello scorso febbraio aveva duettato con un'altra grande "irregolare" del nostro pop come Donatella Rettore, la signora della musica ... (Liberoquotidiano.it)