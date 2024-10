New Zealand mette le cose in chiaro: netta vittoria su Ineos Britannia, 5-2 in America’s Cup (Di venerdì 18 ottobre 2024) Team New Zealand sembra avere rimesso in chiaro quali sono i reali valori in America’s Cup e ha surclassato Ineos Britannia nella gara-7 che ha aperto il pomeriggio di regate nelle acque di Barcellona. I Kiwi si sono così portati in vantaggio per 5-2 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo e si trovano ora a due soli successi dalla difesa della Vecchia Brocca. Il Defender aveva prestato il fianco ad un pesante uno-due inscenato dai britannici due giorni fa, ma oggi la corazzata oceanica non ha commesso errori e ha inflitto una pesante lezione di vela all’equipaggio guidato da Ben Ainslie. Oasport.it - New Zealand mette le cose in chiaro: netta vittoria su Ineos Britannia, 5-2 in America’s Cup Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Team Newsembra avere rimesso inquali sono i reali valori inCup e ha surclassatonella gara-7 che ha aperto il pomeriggio di regate nelle acque di Barcellona. I Kiwi si sono così portati in vantaggio per 5-2 nella serie chein palio il trofeo sportivo più antico del mondo e si trovano ora a due soli successi dalla difesa della Vecchia Brocca. Il Defender aveva prestato il fianco ad un pesante uno-due inscenato dai britannici due giorni fa, ma oggi la corazzata oceanica non ha commesso errori e ha inflitto una pesante lezione di vela all’equipaggio guidato da Ben Ainslie.

