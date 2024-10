Nel Livornese fiume Cornia rompe gli argini, salvataggi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Allagamenti e salvataggi da parte dei vigili del fuoco nel corso della notte nel comune di Campiglia Marittima dove il fiume Cornia, a causa delle intense piogge, ha rotto gli argini sulla sponda opposta a quella del paese: l'acqua ha invaso terreni ma ha interessato anche pure abitazioni. Nella notte era stata anche iniziata l'evacuazione di una rsa da parte dei vigili del fuoco poi rientrata. Il maltempo sta ora concedendo una tregua. Quotidiano.net - Nel Livornese fiume Cornia rompe gli argini, salvataggi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Allagamenti eda parte dei vigili del fuoco nel corso della notte nel comune di Campiglia Marittima dove il, a causa delle intense piogge, ha rotto glisulla sponda opposta a quella del paese: l'acqua ha invaso terreni ma ha interessato anche pure abitazioni. Nella notte era stata anche iniziata l'evacuazione di una rsa da parte dei vigili del fuoco poi rientrata. Il maltempo sta ora concedendo una tregua.

