Musica, Cesare Cremonini torna con un nuovo singolo che anticipa l'album (Di venerdì 18 ottobre 2024) Musica. Cesare Cremonini torna sulle scene. Ecco il suo nuovo singolo. Servizio di Francesco Durante

Cesare Cremonini in testa in radio con il nuovo singolo Ora che non ho più te - Biglietti disponibili su www. com e nei punti vendita autorizzati. In particolare modo, mi riempie d’entusiasmo il sold-out in pochi giorni allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che per me rappresenta un punto fondamentale di una carriera vissuta passo dopo passo, canzone dopo canzone. 000 biglietti già venduti. (Spettacolo.eu)

Cesare Cremonini - re degli stadi : le date sold out - concerto cremonini Scatti d’autore Per il grande ritorno Cesare Cremonini è stato ritratto da due importanti nomi della fotografia internazionale Luigi & Iango, che hanno immortalato l’artista italiano nei loro studi di New York a fine agosto. concerto cremonini Tutte le date Queste le date del “Cremonini Live25”: 8 giugno Lignano, 15 giugno (sold-out) e 16 giugno Milano, 19 ... (Ilrestodelcarlino.it)

Cesare Cremonini - il ricordo del padre nel giorno del suo 100º compleanno : “Ho chiuso il mio album” - Un messaggio che unisce il ricordo del padre a un momento di svolta per l’artista bolognese. Cremonini continua: “Ora le canzoni sono tutte al sicuro! Ho vissuto per questo fino a qui”, ha scritto, sottolineando come l’arte sia per lui una forma di continuità con il passato. Il ricordo del padre: un legame indelebile Il post di Cesare Cremonini su Instagram non è solo un annuncio riguardo alla ... (Dilei.it)