Milan, Fonseca: "Servono leader. Non mi importa dei nomi, se ho un problema lo dico in faccia" (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa per presentare Milan-Udinese, in programma domani, sabato 19 ottobre, alle 18: "Milan-Udinese in equilibrio? È una statistica che non ho guardato, devo essere onesto. Sapevo che ci sono grandi difficoltà a vincere qui con l'Udinese, domani non sarà diverso. L'Udinese è una

Milan - Fonseca : “Servono leader. Non mi importa dei nomi - se ho un problema lo dico in faccia” - Il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match contro l'Udinese Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa per presentare Milan-Udinese, in programma domani, sabato 19 ottobre, alle 18: "Milan-Udinese in equilibrio? È una statistica che non ho guardato, devo essere onesto. (Sbircialanotizia.it)

"Non me ne frega un ca*** dei nomi" : Milan - Fonseca perde la teste in pubblico - Quasi un processo: senza nomi, anche se gli indiziati sono noti, e comprendono anche due big che per nervosismo e scarsa disciplina stanno rendendo meno della metà del loro potenziale come Rafa Leao e Theo Hernandez, che a Firenze ha sbagliato un secondo rigore e si è pure fatto espellere dopo il fischio finale per insulti all'arbitro, rimediando due turni di squalifica. (Liberoquotidiano.it)