Milan, Fonseca non molla: fiducia dalla società. Cosa ha detto alla squadra? (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milan, Paulo Fonseca non molla di un metro e continua a lavorare sulla sua squadra. dalla società resta totale fiducia nell'allenatore

Milan - Fonseca a caccia di riscatto : discorso alla squadra e niente ritiro - Il Milan si appresta ad affrontare l’Udinese in una partita che potrebbe risultare cruciale per il futuro di Paulo Fonseca Dopo la sconfitta di Firenze, il Milan va a caccia di riscatto nell’ostica sfida di San Siro contro l’Udinese. La società ha massima fiducia nei confronti del tecnico portoghese nonostante gli scivoloni contro Bayer Leverkusen e Fiorentina. (Calciomercato.it)

Milan - Reijnders in calo con Fonseca : colpa del portoghese? | VIDEO - it in questo video. Milan, le statistiche offensive e difensive di Tijjani Reijnders sono in netto calo quest'anno: la gestione e il sistema tattico di Fonseca sono il vero problema? Milan, le statistiche offensive e difensive di Tijjani Reijnders sono in netto calo quest'anno: la gestione e il sistema tattico di Fonseca sono il vero problema? Questa la tesi di Gazzetta. (Pianetamilan.it)

Milan-Udinese - Fonseca in conferenza stampa : orario - tv e streaming - Oltre ovviamente all’attacco dove Abraham si gioca una maglia con Okafor. . Una partita, quella con la Fiorentina, che ha riacceso il dibattito sul rapporto tra Paulo Fonseca e lo spogliatoio. Se il caso del cooling break a Roma con Leao e Theo Hernandez era stato derubricato come un episodio non preoccupante, la scelta di Theo Hernandez ed Abraham di calciare i rigori (sbagliati) al posto di ... (Sportface.it)