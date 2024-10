Migranti, ex premier albanese Berisha: “Accordo Roma-Tirana ha gravi problemi legali” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ex presidente (1992-1997) e premier albanese (2005-2013) Sali Ram Berisha contro i Cpr per Migranti. “Mi sono opposto a questo Accordo fin dall’inizio per la ragione principale e unica: gli innegabili problemi legali che sorgono in casi simili, che coinvolgono i diritti umani. La decisione del Tribunale di Roma è senza dubbio un grave problema“, ha dichiarato a LaPresse il leader del Partito democratico albanese. “Per quanto riguarda le conseguenze di questa decisione per Edi Rama“, quest’ultimo è “attualmente il campione del bluff in Europa e oltre. Ora si difenderà e dirà che questo non ha nulla a che fare con l’Albania, ma con l’Italia”, ha aggiunto Berisha. Lapresse.it - Migranti, ex premier albanese Berisha: “Accordo Roma-Tirana ha gravi problemi legali” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ex presidente (1992-1997) e(2005-2013) Sali Ramcontro i Cpr per. “Mi sono opposto a questofin dall’inizio per la ragione principale e unica: gli innegabiliche sorgono in casi simili, che coinvolgono i diritti umani. La decisione del Tribunale diè senza dubbio un grave problema“, ha dichiarato a LaPresse il leader del Partito democratico. “Per quanto riguarda le conseguenze di questa decisione per Edi Rama“, quest’ultimo è “attualmente il campione del bluff in Europa e oltre. Ora si difenderà e dirà che questo non ha nulla a che fare con l’Albania, ma con l’Italia”, ha aggiunto

