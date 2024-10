Medicina riabilitativa. Bergonzoni diventa direttrice (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una nuova direttrice di unità operativa andrà a rinforzare l’organico dei professionisti che operano all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Si tratta della dottoressa Antonella Bergonzoni (Medicina riabilitativa). La professionista, da diversi mesi facente funzioni, prenderà il posto del prof. Nino Basaglia ed entrerà in servizio dal primo novembre di quest’anno. Bergonzoni si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Ferrara nel 1990. Ottiene la specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione nel 1994 presso l’Università degli Studi di Bologna. diventa Dirigente Medico di 1° livello con contratto a tempo indeterminato presso il Settore di Medicina riabilitativa del Dipartimento di Neuroscienze/Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara nell’agosto del 1997. Ilrestodelcarlino.it - Medicina riabilitativa. Bergonzoni diventa direttrice Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una nuovadi unità operativa andrà a rinforzare l’organico dei professionisti che operano all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. Si tratta della dottoressa Antonella). La professionista, da diversi mesi facente funzioni, prenderà il posto del prof. Nino Basaglia ed entrerà in servizio dal primo novembre di quest’anno.si laurea ine Chirurgia presso l’Università di Ferrara nel 1990. Ottiene la specializzazione inFisica e Riabilitazione nel 1994 presso l’Università degli Studi di Bologna.Dirigente Medico di 1° livello con contratto a tempo indeterminato presso il Settore didel Dipartimento di Neuroscienze/Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara nell’agosto del 1997.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovanni Iolascon nuovo presidente della Società italiana di Medicina fisica e riabilitativa - La sua esperienza nel campo della riabilitazione e la sua attività di ricerca a livello internazionale ne fanno una figura di grande autorevolezza per guidare la Simfer nei prossimi tre anni. 000 professionisti del settore, ha rappresentato un’importante occasione per discutere i futuri sviluppi della medicina riabilitativa in Italia, con particolare attenzione all’integrazione delle nuove ... (Ildenaro.it)

Medicina fisica e riabilitativa - Padova ospita il maxi-congresso nazionale - Si è aperto ieri, domenica 6 ottobre, al nuovo Padova Congress il 52esimo Congresso nazionale della Società italiana di Medicina fisica e riabilitativa - Simfer: un evento che durerà fino a mercoledì 9 e riunirà oltre 2.000 specialisti da tutta Italia e dall’estero. Elezioni Durante il... (Padovaoggi.it)