Quotidiano.net - Mattarella e il presidente albanese a Piana degli Albanesi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildella Repubblica Sergioe ildella Repubblica d'Albania Bajram Begaj sono arrivati a(Palermo) per una visita alle comunità Arbëreshe in Sicilia. Ad accoglierli ildella Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani e il sindaco diRosario Petta e un coro di bambini con gli abiti tradizionali. Dopo l'incontro tra Bajram Begaj e ildella Repubblicain piazza Vittorio Emanuele è previsto il trasferimento a piedi verso il museo della cultura Arbëreshe "Nicola Barbato" e la visita museale. Poi i due presidenti si sposteranno alla cattedrale di San Demetrio Megalomartire per l'incontro presso il teatro del Seminario, infine la deposizione di una corona di fiori a Portella della Ginestra.