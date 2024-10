Massimo Lopez: “Lo scioglimento de Il Trio con Solenghi e Marchesini colpa mia, soffrivo la ripetitività” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ospite di Ciao Maschio, nella puntata in onda il 19 ottobre, Massimo Lopez ha parlato dello scioglimento de Il Trio, il gruppo comico formato con Anna Marchesini e Tullio Solenghi: "Ho provocato io, ad un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio perché cominciavo a soffrire un po' la ripetitività, proposi una pausa". Fanpage.it - Massimo Lopez: “Lo scioglimento de Il Trio con Solenghi e Marchesini colpa mia, soffrivo la ripetitività” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ospite di Ciao Maschio, nella puntata in onda il 19 ottobre,ha parlato dellode Il, il gruppo comico formato con Annae Tullio: "Ho provocato io, ad un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio perché cominciavo a soffrire un po' la ripetitività, proposi una pausa".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Perché è stata tutta colpa mia" : Massimo Lopez - una dolorosa confessione a Nunzia De Girolamo - Massimo Lopez è stato ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, il programma televisivo in onda su Rai 1. Perché cominciavo a soffrire un po' la ripetitività di certe cose. E a quello doveva seguire addirittura una produzione che avevamo in mente di fare successivamente. avere per dodici anni il nostro tipo di alchimia credo sia una cosa abbastanza singolare. (Liberoquotidiano.it)

“Ero bullizzato perché all’epoca si usavano le mani a scuola. Se uno non andava bene veniva picchiato - preso a schiaffi e a bacchettate” : lo rivela Massimo Lopez - E ancora: “Se era una cosa lieve veniva bacchettato sulla mano. L'articolo “Ero bullizzato perché all’epoca si usavano le mani a scuola. Se era una cosa pesante, peggio. Pensavo di essere incapace, incapace anche di vivere”. Perché all’epoca si usavano le mani a scuola. Se tu non eri andato bene, venivi deriso da tutti. (Ilfattoquotidiano.it)

Dove eravamo rimasti : Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano in tour - ecco tutte le date - Un nuovo imperdibile appuntamento a teatro che, ancora una volta, porterà sul palco numeri e sketch di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo per uno show come sempre all’insegna della grande comicità. Prodotto da International Music and Arts, vede sul palco l’acclamato duo accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. (Spettacolo.eu)