Maltempo in Toscana: nuovi nubifragi colpiscono la regione a un mese di distanza dalla tragedia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In Toscana, la situazione meteorologica è di nuovo preoccupante, con forti piogge e allagamenti che si verificano a meno di un mese dai tragici eventi del 23 settembre, quando due persone persero la vita a causa di nubifragi nella provincia di Pisa. Questa ondata di Maltempo ha spinto il governatore Eugenio Giani a dichiarare un stato di calamità per sei province, mentre si prevede di richiedere un intervento anche a livello nazionale. Anche altre regioni, come l’Emilia-Romagna e il Veneto, stanno affrontando problemi simili a causa delle intense piogge. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 350 interventi tra Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna. Gaeta.it - Maltempo in Toscana: nuovi nubifragi colpiscono la regione a un mese di distanza dalla tragedia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In, la situazione meteorologica è di nuovo preoccupante, con forti piogge e allagamenti che si verificano a meno di undai tragici eventi del 23 settembre, quando due persone persero la vita a causa dinella provincia di Pisa. Questa ondata diha spinto il governatore Eugenio Giani a dichiarare un stato di calamità per sei province, mentre si prevede di richiedere un intervento anche a livello nazionale. Anche altre regioni, come l’Emilia-Romagna e il Veneto, stanno affrontando problemi simili a causa delle intense piogge. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 350 interventi tra, Liguria ed Emilia-Romagna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pensioni in Toscana - accredito in arrivo il 2 settembre. Le trattenute del mese - Se durante il 2023 sono state trattenute meno imposte del dovuto, l'Inps ha recuperato queste somme sulle pensioni di gennaio e febbraio 2024. Conguagli da modello 730/2024 A settembre, l'Inps gestirà i conguagli fiscali per chi ha scelto l'ente come sostituto d'imposta nel modello 730/2024. È stata inviata una raccomandata che indica la scadenza del 15 settembre 2024 per fornire queste ... (Lanazione.it)