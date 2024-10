LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: alle 6:00 turno unico di 80 minuti (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5:36 La pista si sta pian piano asciugando. Al momento si sta svolgendo la seconda sessione di Moto2. Ma C’è una nube che si acvvicina pericolosamente. Speriamo bene. 5:35 Ben ritrovati, Amici di OA Sport. Mancano venticinque minuti all’inizio dell’unica prova prevista per la giornata odierna, dalla durata di un’ora e venti minuti. 4:15 Al momento la pioggia è cessata. alle ore 6:00 partirà l’unica sessione odierna della MotoGP che, eccezionalmente, avrà la durata di un’ora e venti. A più tardi! 3:34 Si chiudono le saracinesche al Parco Chiuso. Da programma la prossima sessione pianificata sarà quella della Moto3, al via alle 4:15 se non ci saranno altri ritardi. Restate con noi per rimanere aggiornati su eventuali comunicazioni circa nuovi possibili orari. 3:33 Era nell’aria. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: alle 6:00 turno unico di 80 minuti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5:36 La pista si sta pian piano asciugando. Al momento si sta svolgendo la seconda sessione di Moto2. Ma C’è una nube che si acvvicina pericolosamente. Speriamo bene. 5:35 Ben ritrovati, Amici di OA Sport. Mancano venticinqueall’inizio dell’unica prova prevista per la giornata odierna, dalla durata di un’ora e venti. 4:15 Al momento la pioggia è cessata.ore 6:00 partirà l’unica sessione odierna dellache, eccezionalmente, avrà la durata di un’ora e venti. A più tardi! 3:34 Si chiudono le saracinesche al Parco Chiuso. Da programma la prossima sessione pianificata sarà quella della Moto3, al via4:15 se non ci saranno altri ritardi. Restate con noi per rimanere aggiornati su eventuali comunicazioni circa nuovi possibili orari. 3:33 Era nell’aria.

