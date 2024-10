Quotidiano.net - L’impresa di Alberto Bona, “Io e la mia bici dell’800. Il record dell’ora è storico”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Londra, 18 ottobre 2024 – “Vivo una vita vintage, quella che volevo: in Italia non sarebbe stato possibile”. Sembra una battuta, ma la frase diin realtà è un manifesto esistenziale, e le immagini lo dimostrano: è finito sul Guinness dei primati stabilendo tremondiali in sella a un ’clo ottocentesco’, sì, proprio quell’antenato dellecon una ruota gigante davanti e una minuscola dietro. Classe 1978, nato a Milano ma cresciuto sul lago di Como a Bulciago, fumettista mancato,è un attore e regista indipendente che ha trovato la sua America in Inghilterra, dove è attivo anche con il nome d’arte di Arepo. Nello scorso weekend ha stabilito iin sella a un mezzo che è diventato un compagno di vita: lo usa anche per giocare a polo 2024 Penny Farthing Guinness WorldExtravaganza.