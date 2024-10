Le botte al sopravvissuto: "Sbirro, mangia il fascicolo. Sei un morto che cammina" (Di venerdì 18 ottobre 2024) di Andrea Gianni MILANO Enzo Anghinelli entra nel negozio di tatuaggi Italian Ink a Cologno Monzese, attorno alle 17.15, e incontra il titolare, il capo ultrà Luca Lucci. "Sono qui in pace", dice Anghinelli, con una gamba ingessata, sul volto i segni lasciati dall’agguato del 12 aprile 2019. Lucci lo caccia via. Poi interviene Daniele Cataldo, che si trovava nel bar accanto, e scatta il pestaggio sulla strada. Anghinelli mentre si allontana viene "colpito ripetutamente alle spalle e alla testa con pugni" da Cataldo, con il volto coperto da un casco, che urla: "Ti faccio mangiare il fascicolo". Cade a terra, arriva anche Islam Hagag, che scatta foto alla targa dell’auto di Anghinelli e gli rivolge una frase inquietante: "Sei un morto che cammina". Ilgiorno.it - Le botte al sopravvissuto: "Sbirro, mangia il fascicolo. Sei un morto che cammina" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) di Andrea Gianni MILANO Enzo Anghinelli entra nel negozio di tatuaggi Italian Ink a Cologno Monzese, attorno alle 17.15, e incontra il titolare, il capo ultrà Luca Lucci. "Sono qui in pace", dice Anghinelli, con una gamba ingessata, sul volto i segni lasciati dall’agguato del 12 aprile 2019. Lucci lo caccia via. Poi interviene Daniele Cataldo, che si trovava nel bar accanto, e scatta il pestaggio sulla strada. Anghinelli mentre si allontana viene "colpito ripetutamente alle spalle e alla testa con pugni" da Cataldo, con il volto coperto da un casco, che urla: "Ti facciore il". Cade a terra, arriva anche Islam Hagag, che scatta foto alla targa dell’auto di Anghinelli e gli rivolge una frase inquietante: "Sei unche".

