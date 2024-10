Incidente stradale coinvolge orso e cuccioli sulla Gardesana occidentale: è successo a Vallelaghi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Incidente stradale che ha visto coinvolto un orso e i suoi cuccioli ha avuto luogo questa mattina sulla Gardesana occidentale, nel Comune di Vallelaghi, in Trentino. L’episodio, avvenuto alle 6.45 a Vezzano in località Vecchio Mulino, ha messo in evidenza la delicata relazione tra fauna selvatica e infrastrutture stradali, un tema sempre più attuale nelle zone montane italiane. L’automobilista, presente al momento dell’Incidente, ha raccontato che una femmina di orso stava attraversando la strada accompagnata da tre piccoli. L’Incidente: dinamiche e immediate conseguenze Secondo quanto riportato dall’automobilista, l’orso è spuntato all’improvviso sulla carreggiata, sorprendentemente vicino al veicolo in transito. Gaeta.it - Incidente stradale coinvolge orso e cuccioli sulla Gardesana occidentale: è successo a Vallelaghi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unche ha visto coinvolto une i suoiha avuto luogo questa mattina, nel Comune di, in Trentino. L’episodio, avvenuto alle 6.45 a Vezzano in località Vecchio Mulino, ha messo in evidenza la delicata relazione tra fauna selvatica e infrastrutture stradali, un tema sempre più attuale nelle zone montane italiane. L’automobilista, presente al momento dell’, ha raccontato che una femmina distava attraversando la strada accompagnata da tre piccoli. L’: dinamiche e immediate conseguenze Secondo quanto riportato dall’automobilista, l’è spuntato all’improvvisocarreggiata, sorprendentemente vicino al veicolo in transito.

