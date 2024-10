“Il vaccino anti-Covid è veleno”, radiato medico (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato radiato dall'Ordine dei medici Tiziano Talamazzi, il medico ematologo e dentista di Cremona finito sotto accusa per le sue posizioni "no-vax" Imolaoggi.it - “Il vaccino anti-Covid è veleno”, radiato medico Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È statodall'Ordine dei medici Tiziano Talamazzi, ilematologo e dentista di Cremona finito sotto accusa per le sue posizioni "no-vax"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Radiato dall’Ordine il medico Tiziano Talamazzi. Cosa diceva del vaccino Covid - In seguito a questa, e altre dichiarazioni, l’Ordine dei medici ha radiato l’ematologo e dentista Tiziano Talamazzi, 71 anni, più di 40 anni di professione, è finito sotto accusa per le sue posizioni contro il vaccino anti-Covid. “Cerco di fare il possibile per aiutare i danneggiati dal vaccino Covid“. (Thesocialpost.it)

Il medico no vax Tiziano Talamazzi radiato dall’Ordine : definiva il vaccino anti Covid “veleno” - Da qui la terapia “anti proteina spike” che consisteva, appunto, in tre integratori del “farmacista libero”, la nattochinasi, la bromelina e la curcuma. L’ordine dei medici ha radiato il medico no vax Tiziano Talamazzi. La posizione del medico era ritenuta “allarmante“: per l’istruttoria sono stati acquisiti anche i pareri di tre virologi, Claudia Balotta, Matteo Bassetti e Roberto Burioni. (Ilfattoquotidiano.it)

Cremona - medico Talamazzi radiato dall'Ordine dei medici : "Il vaccino Covid contiene veleno" - i suoi pazienti : "Ha ragione - e Speranza è ancora in circolazione" - Per Talamazzi i pazienti sono stati "danneggiati dalla proteina Spike inoculata con il vaccino che crea alterazioni della pressione e colpisce organi, reni, testicoli, ovaie e sistema muscolo scheletrico, causa anche di trombosi, impotenza e di aborti spontanei" Il medico Tiziano Talamazzi è . (Ilgiornaleditalia.it)