«Il problema dei rifiuti e dell’igiene in centro storico rimane» (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Ecco il panorama che mi delizia aprendo la porta di casa, una scattata al mattino e l’altra verso sera. Questa situazione è molto comune nel centro storico e contribuisce ad una pessima immagine di Piacenza, tralasciando il non meno importante aspetto di igiene. Mi chiedo se non è ora di fare Ilpiacenza.it - «Il problema dei rifiuti e dell’igiene in centro storico rimane» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Ecco il panorama che mi delizia aprendo la porta di casa, una scattata al mattino e l’altra verso sera. Questa situazione è molto comune nele contribuisce ad una pessima immagine di Piacenza, tralasciando il non meno importante aspetto di igiene. Mi chiedo se non è ora di fare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Apre un nuovo parcheggio da 40 posti auto e partono i lavori di pavimentazione in centro storico - L’Amministrazione Comunale di Mercato Saraceno, tramite l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Giovannini, annuncia l’apertura del nuovo parcheggio in via Marconi. La struttura offrirà 40 posti auto, con accesso diretto alla via principale, ed è stata predisposta per ospitare anche attività... (Cesenatoday.it)

Ottobre Rosa - yoga itinerante nel centro storico del Circeo - Per la giornata di domenica, l’appuntamento è alle ore 11:00 in piazza Vittorio Veneto, dove, dopo i saluti istituzionali e la distribuzione di gadget forniti anche dalla Lilth di Latina, verrà introdotto il percorso di yoga itinerante con testimonianze incentrate sull’importanza della prevenzione. (Ilfaroonline.it)

Musica al centro storico con gli appuntamenti live del Bourbon Street - Ancora un fine settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Giovedì 17 ottobre, protagonisti gli Acoustic 2. Venerdì 18 ottobre l'appuntamento è con i Verso Sud, mentre sabato 19 ci sono le note della True Blues Band... (Napolitoday.it)