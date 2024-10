Ilfattoquotidiano.it - Idea Vilariño, la sofferenza come conoscenza poetica (Traduzione di Emilio Coco)

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)(Montevideo, 1920-2009) è una delle tre grandi figure femminili della generazione del 45, insieme ad Amanda Berenguer e Ida Vitale. È autrice di una poesia ricca di forte sensualità. Il suo tema più importante è la presenza della morte fin dal primo giorno della vita, perché in questo mondo bellezza e amore non possono esistere in maniera soddisfacente. Fin dalle sue prime poesie emerge un accento doloroso, giacché laè una forma di. La sua è una poesia agonica, amara, anche se addolcita dall’amore sensuale di taglio intimista. Pubblica la sua prima plaquette, La suplicante, nel 1945, riscuotendo un notevole successo. Forma parte della rivista «Clinamen» con Ángel Rama, Ida Vitale, Manuel Claps e Víctor Bacchetta. Fonda con Mario Benedetti l’importante rivista «Número» e collabora al prestigioso settimanale culturale «Marcha».