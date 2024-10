Gol della stagione | Presentato da crypto.com | Serie A 2022/23 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il brillante gol in solitaria di Kvaratskhelia contro l’Atalanta vince il “Goal Of The Season di crypto.com” Serie A 2022/23 #GOTM #cryptocomGuarda questo video su Youtube L'articolo Gol della stagione Presentato da crypto.com Serie A 2022/23 proviene da JustCalcio.com. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il brillante gol in solitaria di Kvaratskhelia contro l’Atalanta vince il “Goal Of The Season di.com”/23 #GOTM #comGuarda questo video su Youtube L'articolo Golda.com/23 proviene da JustCalcio.com.

La nuova stagione della serie - da stasera su Rai 1 - si apre con diversi colpi di scena - a partire dall'addio di Anna e Marco - La fine della storia con Vittoria lo ha segnato parecchio. (Rai) Si trasferisce a Spoleto a causa dello scarso rendimento scolastico: il padre è convinto che trascorrere un po’ di tempo nella cittadina umbra possa farle bene. Qualità che, invece, ha trovato in Egidio. Non a caso, il titolo dell’episodio è La samaritana. (Iodonna.it)

Cosa dicono le statistiche avanzate sull'inizio di stagione in Serie B - Coda è ancora il CR7 della B? A volte ci si scherza su, ma è vero che negli ultimi anni mettere sotto contratto Massimo Coda ha significato per lo meno aumentare le proprie possibilità di salire in Serie A. A questi numeri si aggiunge anche un’underperformance difensiva - anche se non così pronunciata - con 9 non-penalty gol incassati a fronte di 7. (Ultimouomo.com)

Avvocato di Difesa 3 - recensione : David E. Kelley torna alle proprie origini nella terza stagione della serie - Questa volta tutti i nuovi dieci episodi sono interamente disponibili e non divisi in due parti, com'era accaduto per il secondo ciclo. Continuano in questo senso le (dis)avventure di Mickey Haller, The Lincoln Lawyer come recita il titolo originale, creato da Michael Connelly per una saga letteraria e divenuto prima un film nel 2011 con Matthew McConaughey e dal 2022 una serie con Manuel ... (Movieplayer.it)