Francesca Fialdini? Fatica ma cresce un po': il segreto de "Le ragazze" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Le ragazze”/Rai 3) Anche la tv può fare la sua parte nel prevenire i femminicidi e promuovere una cultura inclusiva ma soprattutto sottolineare le vite straordinarie di donne che hanno lasciato il segno nella nostra storia grazie a coraggio, bravura e talento. È un po' questa la missione che si è data il programma Le ragazze, giunto all'ottava edizione e in onda martedì in prima serata su Rai 3 con Francesca Fialdini alla conduzione. Con qualche Fatica il programma si fa lentamente largo nel mare magnum del prime time portando a casa un soddisfacente 4.2% di share. Non siamo lontani dall'asticella del 5%, toccata in edizioni precedenti, ma siamo comunque quasi 1 punto sopra rispetto alla puntata d'esordio del 1° ottobre. Liberoquotidiano.it - Francesca Fialdini? Fatica ma cresce un po': il segreto de "Le ragazze" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Le”/Rai 3) Anche la tv può fare la sua parte nel prevenire i femminicidi e promuovere una cultura inclusiva ma soprattutto sottolineare le vite straordinarie di donne che hanno lasciato il segno nella nostra storia grazie a coraggio, bravura e talento. È un po' questa la missione che si è data il programma Le, giunto all'ottava edizione e in onda martedì in prima serata su Rai 3 conalla conduzione. Con qualcheil programma si fa lentamente largo nel mare magnum del prime time portando a casa un soddisfacente 4.2% di share. Non siamo lontani dall'asticella del 5%, toccata in edizioni precedenti, ma siamo comunque quasi 1 punto sopra rispetto alla puntata d'esordio del 1° ottobre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le ragazze con Francesca Fialdini - stasera su Rai3 : storie ed anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2024 - 20 va in onda la terza puntata della nuova stagione de “Le Ragazze” condotto da Francesca Fialdini. Scopriamo le anticipazioni e le protagoniste della terza puntata di stasera, martedì 15 ottobre 2024. Dopo un matrimonio e una separazione molto rapidi, Paola Lucidi si è reinventata come casting director per la TV, per poi trasferirsi a Barcellona e iniziare una nuova vita. (Superguidatv.it)

Francesca Fialdini vorrebbe adottare un bambino ma non può «La legge me lo impedisce» - «Mara ha quarant’anni di carriera alle spalle, ho solo da imparare da lei», ha affermato, smentendo qualsiasi tensione con la collega e spiegando che episodi apparentemente fraintendibili, come la sua assenza dal palco durante il Premio Biagio Agnes, erano stati semplicemente frutto di una programmazione degli autori. (Donnapop.it)

“Da Noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai 1 : anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 13 ottobre 2024 - L’attrice, in questo momento è protagonista di due serie tv, che stanno riscuotendo un ottimo successo: Citadel: Diana su Prime Video e la seconda stagione di Lidia Poet. “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 13 ottobre 2024 In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” ... (Superguidatv.it)