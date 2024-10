FC 25 Obiettivo Live Tour mondiale: Elena Julve Pérez (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi Live di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo Obiettivo Live Tour mondiale: Elena Julve Pérez uscito in data 18 ottobre 2024. Prosegui il tuo Tour mondiale completando questo Obiettivo per ottenere Elena Julve Pérez! Premi non scambiabili. Preordina ora la nuova playstation pro su amazon Tour mondiale: Elena Julve Pérez Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1x Tour mondiale Elena Julve Pérez Non scambiab. Inizio 18 ottobre – Scadenza: 25 ottobre 1 – Tiro a giro perfetto Segna 4 gol con tiri di precisione in Squad Battles a Livello Dilettante o superiore (o Rivals). Premio: 1x 75+ Rare Gold Players Pack Non scambiab. 2 – Centro Segna 10 gol in Squad Battles a Livello Dilettante o superiore (o Rivals) con un oggetto giocatore spagnolo. Imiglioridififa.com - FC 25 Obiettivo Live Tour mondiale: Elena Julve Pérez Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettividi EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovouscito in data 18 ottobre 2024. Prosegui il tuocompletando questoper ottenere! Premi non scambiabili. Preordina ora la nuova playstation pro su amazonNumero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1xNon scambiab. Inizio 18 ottobre – Scadenza: 25 ottobre 1 – Tiro a giro perfetto Segna 4 gol con tiri di precisione in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals). Premio: 1x 75+ Rare Gold Players Pack Non scambiab. 2 – Centro Segna 10 gol in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals) con un oggetto giocatore spagnolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I Finley tornano in tour : estate nel segno dei live. Le date dei concerti - 00 per il circuito online, mentre il 26 ottobre alle ore 10. 1” uscito lo scorso maggio. La band milanese protagonista della storia del pop punk in Italia, ha annunciato il “Tutto è possibile in tour” nell’estate 2025, dopo il successo del loro show-evento al Forum di Milano. Con loro sul palco del live milanese si sono alternarti: J-Ax, Rose Villain, Naska, Dari, Mondo marcio, Divi dei ... (Ilgiorno.it)

Nayt live nei club con La Grande Fuga Tour - le date e i biglietti - com/music. L’artista sarà di scena con un tour prodotto da Live Nation, il 25 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 27 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 30 marzo al Palapartenope di Napoli, il 2 aprile all’Atlantico Live di Roma, il 6 aprile al Gran Teatro Geox di Padova e l’8 aprile al Fabrique di Milano. (Spettacolo.eu)

Angelina Mango - al via il tour nei club : il video del primo live a Roma - Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post Angelina Mango, al via il tour nei club: il video del primo live a Roma appeared first on Amica. Il tour in Europa parte da Parigi Il primo tour nei club europei della cantautrice ha già registrato diversi sold out: tutto esaurito per entrambe le date di Parigi (Les Etoiles – 8 e 9 novembre), oltre al sold out dei live nelle città di Monaco di Baviera ... (Amica.it)