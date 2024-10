Oasport.it - F1, prende il via il weekend di Austin: la McLaren va in “all-in” in terra texana contro Verstappen

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo una lunga pausa di inizio autunno, torna finalmente in scena il Mondiale di Formula Uno 2024. Non solo stiamo per entrare nell’attesissimo finale di stagione che deciderà la corsa al titolo, ma siamo ai nastri di partenza del fondamentale trittico americano che ci regalerà tre appuntamenti consecutivi che potrebbero davvero indirizzare tutta la stagione. Si inizierà questa sera con le prime sessioni del Gran Premio degli Stati Uniti, quindi in rapida successione vivremo il Gran Premio del Messico e il Gran Premio di San Paolo. Ma, come ogni volta, andiamo con ordine e torniamo su quello che vivremo nelle prossime ore. Si correrà sullo splendido scenario del circuito denominato COTA – Circuit of the Americas di, nel Texas. Per aggiungere ulteriore attesa alla tappa statunitense è sufficiente sottolineare che vivremo un format rivoluzionato dalla Sprint Race.