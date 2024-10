Ex Roma, Karsdorp: "Mourinho mi diede otto volte del traditore davanti a tutti. Non ha mai chiesto scusa" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un`esperienza alla Roma estremamente travagliata è stata quella del difensore olandese Rick Karsdorp che, a distanza di qualche settimana dal Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un`esperienza allaestremamente travagliata è stata quella del difensore olandese Rickche, a distanza di qualche settimana dal

L’ex Roma Karsdorp : “Mourinho mi ha chiamato traditore otto volte” - Il calciatore ha raccontato del litigio avuto con l’allora tecnico dei giallorossi José Mourinho: “Quando sono uscito dal campo durante il derby con la Lazio, sono andato subito a prendere il cappotto e Mourinho si è agitato molto. Rick Karsdorp si è concesso ai taccuini di ‘Nu. . In spogliatoio mi ha chiamato traditore circa otto volte. (Sportface.it)

Karsdorp racconta cos’è successo con Mourinho alla Roma : “Mi ha chiamato traditore otto volte” - Rick Karsdorp ha parlato dello scontro con Mourinho quando vestiva ancora la maglia della Roma. L'ex giallorosso, oggi al PSV, spiega: "Mi ha chiamato traditore otto volte".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ex Roma : parole dure di Karsdorp su Mourinho - Lina Souloukou all'Everton? - Ma pubblicamente non avrebbe mai dovuto farlo. L'ex amministratrice delegata della Roma aveva lasciato il club giallorosso, dopo aver esonerato Daniele De Rossi, aprendo una crepa ancora da risanare tra dirigenza e tifo romanista. Due nomi incisi per sempre nella storia della Roma, ma che non hanno concluso il proprio rapporto in modo disteso. (Sport.quotidiano.net)