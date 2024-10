Corsa alla puntura "perdi peso". I diabetici rimangono senza una cura (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Regno Unito è pronto a dare gratuitamente una puntura con effetti dimagranti, a base di Ozempic, agli obesi inattivi. Il farmaco, però, è introvabile Ilgiornale.it - Corsa alla puntura "perdi peso". I diabetici rimangono senza una cura Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Regno Unito è pronto a dare gratuitamente unacon effetti dimagranti, a base di Ozempic, agli obesi inattivi. Il farmaco, però, è introvabile

