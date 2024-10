Charles Leclerc dà la carica in vista di Austin: “Crediamo ancora nel titolo costruttori” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Spingere fino alla fine. Charles Leclerc si presenta con spirito battagliero al via del week end di Austin (Stati Uniti), 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito texano, la Ferrari sarà chiamata a dare una risposta forte e chiara rispetto alle proprie problematiche nell’affrontare piste con curve da media-alta velocità. Il layout americano metterà a dura prova tutte le monoposto e vedremo come la Rossa reagirà. “Le ultime gare sono state abbastanza positive, però abbiamo visto che c’è sempre una McLaren molto forte. Lo è anche la Red Bull, entrambe stanno andando un po’ più forte di noi, però noi non molleremo. Daremo tutto fino alla fine e spero veramente che almeno il titolo costruttori possa essere nostro. Quella è la nostra sfida, una grande sfida. Dobbiamo puntare in altro, poi vedremo dove saremo arrivati”, ha dichiarato Charles ai microfoni di Sky Sport. Oasport.it - Charles Leclerc dà la carica in vista di Austin: “Crediamo ancora nel titolo costruttori” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Spingere fino alla fine.si presenta con spirito battagliero al via del week end di(Stati Uniti), 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito texano, la Ferrari sarà chiamata a dare una risposta forte e chiara rispetto alle proprie problematiche nell’affrontare piste con curve da media-alta velocità. Il layout americano metterà a dura prova tutte le monoposto e vedremo come la Rossa reagirà. “Le ultime gare sono state abbastanza positive, però abbiamo visto che c’è sempre una McLaren molto forte. Lo è anche la Red Bull, entrambe stanno andando un po’ più forte di noi, però noi non molleremo. Daremo tutto fino alla fine e spero veramente che almeno ilpossa essere nostro. Quella è la nostra sfida, una grande sfida. Dobbiamo puntare in altro, poi vedremo dove saremo arrivati”, ha dichiaratoai microfoni di Sky Sport.

