Carolyn Smith su Ballando con le Stelle: “Non avverto la stanchezza”, poi svela cosa non le piace (Di venerdì 18 ottobre 2024) Carolyn Smith parla di Ballando con le Stelle e svela cosa non le piace del programma Ballando con le Stelle, Carolyn Smith lancia una critica al programma Anche quest’anno Carolyn Smith fa parte della giuria di Ballando con le Stelle, in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito alla trasmissione condotta su Rai Uno da Milly Carlucci. La nota ballerina e coreografa ha rivelato: “Non avverto la stanchezza perchĂ© ogni anno abbiamo qualcosa da dire e sinceramente è molto democratico che ognuno esprima il suo parere, il proprio punto di vista.” Carolyn Smith a Ballando con le Stelle In merito al cast dell’attuale edizione ha invece detto: “Sono stata molto sorpresa perchĂ© i tredici concorrenti hanno qualcosa da raccontare attraverso il ballo e il livello di quest’anno è molto alto. Bollicinevip.com - Carolyn Smith su Ballando con le Stelle: “Non avverto la stanchezza”, poi svela cosa non le piace Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di venerdì 18 ottobre 2024)parla dicon lenon ledel programmacon lelancia una critica al programma Anche quest’annofa parte della giuria diÂcon le, in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito alla trasmissione condotta su Rai Uno da Milly Carlucci. La nota ballerina e coreografa ha rivelato: “NonlaperchĂ© ogni anno abbiamo qualda dire e sinceramente è molto democratico che ognuno esprima il suo parere, il proprio punto di vista.”con leIn merito al cast dell’attuale edizione ha invece detto: “Sono stata molto sorpresa perchĂ© i tredici concorrenti hanno qualda raccontare attraverso il ballo e il livello di quest’anno è molto alto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Carolyn Smith cita Amici e rivela l’unica cosa che non le piace di Ballando con le Stelle - Non c’è un’altra presentatrice che può fare questo lavoro. Raimondo Todaro [andando ad Amici, ndr] non ha tradito Milly. “Anna Lou mi piace tantissimo ed è la sorpresa di questa edizione e non solo per me ma per tutti. Lei riesce a gestire tutto e secondo me è l’unica che può fare un programma di questo tipo. (Biccy.it)

Carolyn Smith : il punto di vista della presidente di giuria di “Ballando con le Stelle” - Questo riconoscimento ha già destato interesse nel pubblico, suggerendo che la Castoldi potrebbe avere un impatto significativo nel corso della competizione. Nonostante abbia ricevuto alcune critiche, ha dichiarato di sentirsi fortunata per la scarsa quantità di odio ricevuto. Facebook WhatsApp Twitter Da anni “Ballando con le Stelle” rappresenta uno dei programmi principali del sabato sera ... (Gaeta.it)

Carolyn Smith - presidente di Giuria a “Ballando con le Stelle” : “Anna Lou è la sorpresa di questa edizione. All’odio social reagisco senza cattiveria. Amici? Ben vengano i programmi in cui c’è il ballo” - Pensi che l’unico modo per rispondere alla cattiveria sia reagire? Sono molto fortunata perché nonostante i tanti anni trascorsi sui social sono stati davvero pochi gli haters o meglio la gente a cui piace scrivere dietro un nome. Essendo un giudice imparziale però non mi posso esprimere”.  Finora ti abbiamo vista in tv nei panni di giudice. (Superguidatv.it)