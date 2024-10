Black Friday 2024: quando ci sarà? (Di venerdì 18 ottobre 2024) quando sarà il Black Friday nel 2024? Il Black Friday 2024 cadrà il giorno 29 novembre 2024 e come abitualmente succede in questi casi, le attività promozionali partiranno qualche giorno prima. Il Black Friday 2024 si terrà venerdì 29 novembre, segnando l’inizio ufficiale della stagione dello shopping natalizio. Quest’evento, nato negli Stati Uniti e ormai diffuso in tutto il mondo, è atteso ogni anno con grande entusiasmo da milioni di consumatori in cerca di affari irripetibili e sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti, dai gadget tecnologici all’abbigliamento, dai prodotti per la casa ai viaggi. Cos’è il Black Friday e perché è così importante? Il Black Friday ha radici negli Stati Uniti e si svolge il giorno successivo alla festa del Ringraziamento. Chiccheinformatiche.com - Black Friday 2024: quando ci sarà? Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di venerdì 18 ottobre 2024)ilnel? Ilcadrà il giorno 29 novembree come abitualmente succede in questi casi, le attività promozionali partiranno qualche giorno prima. Ilsi terrà venerdì 29 novembre, segnando l’inizio ufficiale della stagione dello shopping natalizio. Quest’evento, nato negli Stati Uniti e ormai diffuso in tutto il mondo, è atteso ogni anno con grande entusiasmo da milioni di consumatori in cerca di affari irripetibili e sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti, dai gadget tecnologici all’abbigliamento, dai prodotti per la casa ai viaggi. Cos’è ile perché è così importante? Ilha radici negli Stati Uniti e si svolge il giorno successivo alla festa del Ringraziamento.

Quando sarà il Black Friday nel 2024? Il Black Friday 2024 cadrà il giorno 29 novembre 2024 e come abitualmente succede in questi casi, le attività promozionali partiranno qualche giorno prima. Molte piattaforme di e-commerce, come Amazon, già noti per le loro offerte imperdibili durante questo periodo, anticiperanno sconti speciali nelle settimane precedenti, con eventi come la "Black Week"