Avvocato Pioggia ho capito bene? Il collegamento da Bologna per il maltempo scatena l’ironia nello studio di Rai 3 | Speriamo sia di buon auspicio

Nella puntata di ieri di "ReStart", programma in onda nel mattino di Rai3, spazio a maltempo e alluvioni: "Anche in Emilia Romagna la situazione non si è risolta, i problemi restano e c'è una grandissima manifestazione", esordisce la conduttrice Annalisa Bruchi prima di collegarsi con l'inviato Alessandro Perozzi. A Bologna si sentono i fischietti, si vedono cartelloni e striscioni di protesta: "La manifestazione vera e propria deve ancora iniziare, è prevista dalle dieci alle quattordici. Sono già tante le persone che sono arrivate, proprio oggi in Emilia c'è l'ennesima allerta gialla mentre in Romagna arancione", spiega il giornalista. Fin qui i soliti aggiornamenti, Perozzi presenta l'ospite presente al suo fianco: "Io mi trovo con l'Avvocato Pioggia che è il coordinatore del comitato degli alluvionati della Bassa Valle dell'Idice".

"Sorride anche l'avvocato", commenta l'inviato mentre si avverte qualche risata per l'associazione del cognome al contesto.