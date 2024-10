361magazine.com - Amici, tra difficoltà e dubbi: cosa sta accadendo in casetta

(Di venerdì 18 ottobre 2024)daytime di venerdì 18 ottobre: il regalo di Rudy Zerbi per Vybes, la reazione del cantautore, questo pomeriggio è andato in onda l’ultimo appuntamento del daytime della settimana. Domenica a partire dalle 14:00 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano. Ogni pomeriggio gli allievi della categoria ballo e della categoria canto si stanno preparando ad affrontare nuove prove e nuove performance. Torna nellaanche Laura Valente, in qualità di insegnante per sostenere una nuova e speciale masterclass con gli allievi: “Dovete essere voi stessi”. Leggi anche–> Grande Fratello, aereo di coppia per Tommaso e Mariavittoria: la reazione del gieffino spiazza Gli ultimi avvenimenti inDaniele si confida con i suoi compagni di avventura: “A volte è come se, mi sentissimo quasi un pò obbligato, anche se cerco di interagire, non mi viene ricambiato.