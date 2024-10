Anticipazionitv.it - Amici 24, Raimondo Todaro potrebbe rientrare in studio dopo la sostituzione definitiva: il motivo

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una clamorosa voce spuntata in queste ore ha entusiasmato gli appassionati di24. Riguarda, ormai ex docente di ballo che ha lasciato proprio quest’anno per motivi che hanno diviso l’opinione pubblica. Per qualcuno si è trattata di una scelta personale, per altri sarebbe dipesa da un litigio con Maria De Filippi a causa di Alessandra Celentano. La verità di questa storiaessere svelato nel prossimo appuntamento, in quanto il siciliano sarebbe atteso in puntata. Il? Giudicare le esibizioni dei ballerini.24: il possibile ritorno diSi fa sempre più forte la voce sul ritorno dinellodi24. Stando a quanto rivelato in queste ore, infatti, Maria De Filippi l’avrebbe chiamato per giudicare le prossime sfide dei ballerini tutt’ora in corsa.