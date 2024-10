Lanazione.it - All’Augustus via alla selezione per l’estate 2025

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gruppo Augustus Hotels (che rappresenta l’Augustus Hotel & Resort 5 stelle, con tre edifici principali e le ville sparse nel grande parco, l’Augustus Beach Club e l’Hermitage Hotel & Resort 4 stelle S) lancia un appello per selezionare personale per la prossima stagione. Il recruiting day si svolgerà lunedì 4 novembre dalle 9 agli uffici amministrativi della società a Pietrasanta. Per poter programmare il proprio colloquio è necessario inviare preliminarmente un curriculum aggiornato entro il 29 ottobremail: [email protected] , specificando l’area lavorativa di interesse e autorizzando al trattamento dei dati personali. Se la candidatura sarà ritenuta idonea, sarà l’ufficio risorse umane di Augustus a fornire dettagli al candidato circa luogo e ora del colloquio.