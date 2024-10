Vicenza, tenta di strozzare la moglie e di buttarla giù dal terrazzo: la salva la figlia 15enne (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ha tentato di strangolare la moglie e poi di buttarla giù dal terrazzo. A impedire il femminicidio è stata la figlia di 15 anni. Protagonista dell'aggressione un romeno di 39 anni di Mussolente (Vicenza), arrestato dai carabinieri per tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate nei confronti della donna di 36 anni. L’uomo, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Hato di strangolare lae poi digiù dal. A impedire il femminicidio è stata ladi 15 anni. Protagonista dell'aggressione un romeno di 39 anni di Mussolente (), arrestato dai carabinieri perto omicidio aggravato e lesioni personali aggravate nei confronti della donna di 36 anni. L’uomo,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Murale Paolo Rossi - l’emozione della moglie : “riflette il suo amore per Vicenza” - Oggi tutta la città è in festa, perché abbraccia quello che è stato uno dei suoi più grandi campioni“, le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Sono le parole di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ospite dell’evento ‘Buon compleanno Pablito’, presso il Teatro comunale di Vicenza, in merito al disvelamento del murale dedicato a Pablito. (Calcioweb.eu)