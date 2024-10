"Urgente un tavolo con gli assessori regionali" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un confronto Urgente per sostenere le aziende agricole colpite dalla rapida diffusione dell’epidemia della “blue tongue“ (“lingua blu“ in italiano). È la richiesta che avanza Francesco Pacchiarini, presidente di Confagricoltura Milano, Lodi e Monza Brianza agli assessori di regione Lombardia Alessandro Beduschi (delegato all’Agricoltura) e Guido Bertolaso (Welfare). "La diffusione della “blue tongue“ crea pesanti ripercussioni sulle nostre aziende, in particolare quelle che operano nel settore lattiero – sostiene Pacchiarini –. I vincoli attuali, certamente necessari per prevenire l’espansione del virus, si stanno tuttavia rivelando insostenibili dal punto di vista economico e gestionale". La blue tongue, trasmessa da insetti vettori e non pericolosa per l’uomo, può provocare negli animali, ovini e bovini, febbre, gonfiori e una forte riduzione della produzione lattiera. Ilgiorno.it - "Urgente un tavolo con gli assessori regionali" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un confrontoper sostenere le aziende agricole colpite dalla rapida diffusione dell’epidemia della “blue tongue“ (“lingua blu“ in italiano). È la richiesta che avanza Francesco Pacchiarini, presidente di Confagricoltura Milano, Lodi e Monza Brianza aglidi regione Lombardia Alessandro Beduschi (delegato all’Agricoltura) e Guido Bertolaso (Welfare). "La diffusione della “blue tongue“ crea pesanti ripercussioni sulle nostre aziende, in particolare quelle che operano nel settore lattiero – sostiene Pacchiarini –. I vincoli attuali, certamente necessari per prevenire l’espansione del virus, si stanno tuttavia rivelando insostenibili dal punto di vista economico e gestionale". La blue tongue, trasmessa da insetti vettori e non pericolosa per l’uomo, può provocare negli animali, ovini e bovini, febbre, gonfiori e una forte riduzione della produzione lattiera.

