Tudor certo: «Scudetto? Lotta a quattro! Inter leggermente avanti»

Tudor, ex allenatore della Lazio ed ex Juventus, ha parlato della Lotta Scudetto. A detta suo l'Inter campione d'Italia parte leggermente avanti.

Lotta Scudetto – Nell'antivigilia della partita tra Juventus e Lazio ha parlato un doppio ex come Igor Tudor. Il tecnico croato si è concentrato anche sulla Lotta Scudetto. Questo il suo pensiero a tal proposito: «Io dico quattro squadre: l'Inter leggermente avanti rispetto a Milan, Juve e Napoli. Hanno le rose migliori. Dietro a queste squadre prevedo Atalanta e Roma come outsider. Quindi la Lazio e poi le altre».

Tudor poi parla di Vlahovic e dei gol che farà

TANTI GOL – Al contempo, Tudor ha parlato anche del rendimento di Vlahovic.

