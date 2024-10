Trifole - Le radici dimenticate: la recensione, un film dalle buone intenzioni e con molto cuore (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il film Trifole - Le radici dimenticate, diretto da Gabriele Fabbro, celebra un mestiere e tradizioni che stanno scomparendo con la giusta dose di emozioni, ma un po' troppa confusione narrativa. I suggestivi paesaggi delle Langhe e la nostalgia per un passato che rischia di scomparire sostengono Trifole - Le radici dimenticate, il nuovo film diretto da Gabriele Fabbro distribuito nelle sale da Officine UBU. Sospeso tra realismo e fantasia, il progetto regala dei momenti molto intensi ed emozionanti che, tuttavia, si perdono in un insieme poco equilibrato dal punto di vista narrativo che ostacola inoltre l'efficacia dei messaggi alla base del racconto. Cosa racconta Trifole - Le radici dimenticate La storia prende il via quando Dalia (Ydalie Turk), cresciuta a Londra e ora in un periodo difficile della sua vita, Movieplayer.it - Trifole - Le radici dimenticate: la recensione, un film dalle buone intenzioni e con molto cuore Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il- Le, diretto da Gabriele Fabbro, celebra un mestiere e tradizioni che stanno scomparendo con la giusta dose di emozioni, ma un po' troppa confusione narrativa. I suggestivi paesaggi delle Langhe e la nostalgia per un passato che rischia di scomparire sostengono- Le, il nuovodiretto da Gabriele Fabbro distribuito nelle sale da Officine UBU. Sospeso tra realismo e fantasia, il progetto regala dei momentiintensi ed emozionanti che, tuttavia, si perdono in un insieme poco equilibrato dal punto di vista narrativo che ostacola inoltre l'efficacia dei messaggi alla base del racconto. Cosa racconta- LeLa storia prende il via quando Dalia (Ydalie Turk), cresciuta a Londra e ora in un periodo difficile della sua vita,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trifole - Le radici dimenticate : 5 buoni motivi per vedere al cinema il film con Margherita Buy - Ambientato nella zona delle Langhe, Trifole - Le radici dimenticate racconta la storia di un ricongiungimento familiare che ruota intorno alla ricerca di un grande e prezioso tartufo bianco. Il film è al cinema da oggi, 17 ottobre, distribuito da Officine UBU. (Comingsoon.it)

Trifole – Le radici dimenticate : al cinema gratis con Cinefilos.it! - com indicando nell’oggetto dell’email: CINEFILOS – TRIFOLE – COGNOME – NOME Si consiglia di essere al cinema almeno 15 minuti prima della proiezione. La proiezione si svolgerà giovedì 17 ottobre – ore 21:00 – cinema Multisala Lux di Roma. Saranno presenti in sala il regista Gabriele Fabbro, la protagonista Ydalie Turk e Margherita Buy che incontreranno il pubblico e parteciperanno a un Q&A ... (Cinefilos.it)

Trifole - Le radici dimenticate : guarda una clip in anteprima tratta dal film di Gabriele Fabbro - Cosa racconta Trifole - Le radici dimenticate Il film diretto da Fabbro, già autore di The Grand Bolero, porta gli spettatori nelle Langhe per raccontare un'avventura ambientata nel mondo …. it. Il 17 ottobre, grazie a Officine UBU, arriverà nei cinema il film Trifole - Le radici dimenticate, diretto da Gabriele Fabbro, ecco una clip in anteprima. (Movieplayer.it)