Trentola Ducenta, cerimonia anno scolastico; l'appello dei carabinieri ai docenti: "Date il buon esempio" Tempo di lettura: < 1 minuto cerimonia di apertura dell'anno scolastico al Plesso Ducenta del Circolo Didattico "Papa Giovanni Paolo II" di Trentola Ducenta, comune del casertano. Presenti i sindaci della città di Trentola Ducenta, Michele Apicella, e di San Marcellino, Anacleto Colombiano, il Comandante Provinciale carabinieri di Caserta, Colonnello Manuel Scarso, e i Comandanti del Gruppo carabinieri e della Compagnia di Aversa, i Tenenti Colonnelli Pasquale Sasso Iovene e Ivano Bigica. L'evento, organizzato dal Dirigente scolastico Paolo Graziano, è stato incentrato sui valori della legalità e dell'inclusività, elementi cardine per le nuove generazioni.

