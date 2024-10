Traversetolo, disposto il carcere per Chiara Petrolini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Tribunale del Riesame di Bologna ha disposto il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne accusata di omicidio e soppressione di cadavere dei due neonati rinvenuti nel giardino della villetta a Traversetolo, provincia di Parma. Il tribunale ha accolto integralmente l’impugnazione proposta dalla Procura di Parma, diretta da Alfonso D’Avino, disponendo la custodia in carcere per l’omicidio del 7 agosto 2024 e per le soppressioni di cadavere relative al neonato ritrovato il 7 agosto e all’episodio del secondo bambino partito il 12 maggio 2023. Il riesame ha disposto “la cattura dell’indagata e il suo accompagnamento in un istituto di custodia” e la sospensione dell’esecuzione fino a quando la decisione non sarà definitiva. Lapresse.it - Traversetolo, disposto il carcere per Chiara Petrolini Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Tribunale del Riesame di Bologna hailper, la 21enne accusata di omicidio e soppressione di cadavere dei due neonati rinvenuti nel giardino della villetta a, provincia di Parma. Il tribunale ha accolto integralmente l’impugnazione proposta dalla Procura di Parma, diretta da Alfonso D’Avino, disponendo la custodia inper l’omicidio del 7 agosto 2024 e per le soppressioni di cadavere relative al neonato ritrovato il 7 agosto e all’episodio del secondo bambino partito il 12 maggio 2023. Il riesame ha“la cattura dell’indagata e il suo accompagnamento in un istituto di custodia” e la sospensione dell’esecuzione fino a quando la decisione non sarà definitiva.

