Sanremo Giovani, Carlo Conti sceglie 46 cantanti, 11 di Amici: ecco chi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Su 564 proposte pervenute in totale, il comitato diha ufficialmente selezionato i 46che prenderanno parte alla gara. E a sorpresa, addirittura 11 di questi provengono dalla scuola di. Ci saranno Lil Jolie, Martina, Mew, Nicol e Nahaze. Ma anche Aaron, Alex Wyse, Wax, Rea, Tancredi e Martina Beltrami. A loro si aggiungono poi tre ex concorrenti di X Factor, ovvero Angelica Bove, Selmi e Martina Attili. E infine un altro nome già conosciuto dal pubblico : Angie, che in passato ha partecipato a The Voice. I 46 selezionati si esibiranno in una prima fase di audizioni il 23 ottobre, a Roma, nella Sala A di via Asiago.