Ci mancava l'attacco del professor Montanari alla vice della Lega Silvia Sardone e persino le suore. Dalle pagine del Fatto Quotidiano, infatti, possiamo leggere come il rettore dell'UniversitĂ per stranieri di Siena scriva, in un articolo da titolo “Islam no e suore sì? GiĂą il velo sulle balle in difesa delle donne”, che «evidentemente, il velo delle donne islamiche è adattissimo alle campagne estive di semina dell'odio: attivitĂ cui oggi si dedica la Lega, che presenta (a firma dei deputati Rossano Sasso e Silvia Sardone) in Commissione Cultura della Camera una risoluzione con cui impegna il governo a “vigilare su iniziative scolastiche legate alla religione islamica”: fino ad adombrare il divieto del velo nelle scuole». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Montanari tifa per il velo islamico e attacca Sardone: il paragone surreale con le suore

Silvia Sardone, chi è la pasionaria della Lega che Salvini vuole come vice. Cresciuta nell’ex Stalingrado d’Italia, lotta contro il velo islamico - Milano, 15 maggio 2025 – Per essere una cresciuta, umanamente e politicamente, in quella Sesto San Giovanni dei tempi in cui l’appellativo di “Stalingrado d’Italia” aveva ancora un senso, Silvia Sardone, 42 anni, ha mostrato un non comune coraggio, riuscendo a farsi strada esattamente contro la corrente in cui andava la politica della città .

No al velo islamico, Sardone raccoglie la campagna della premier danese: “Simbolo di oppressione, vietiamolo anche noi” - «Divieto del velo islamico integrale, burqa e niqab, nelle scuole e nelle università : non è una proposta di qualche estremista, ma l’iniziativa della premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen».

Lega teme islamizzazione delle scuole, Sardone: “Vietare velo almeno alle bambine” - Le dichiarazioni di Sardone sono state pronunciate nel corso della presentazione della risoluzione leghista.

