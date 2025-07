Tour de France 2025 | Ben Healy conquista la Bastiglia

Il vincitore del Giro d’Italia Simon Yates (Visma Lease a Bike) ha conquistato la decima tappa del 112° Tour de France lungo i 165 chilometri di continui saliscendi che hanno portato i corridori da Ennezat al Mont-Dore (Puy de Sancy) nel cuore del Massiccio Centrale. L’inglese ha preceduto di nove secondi l’olandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) con l’irlandese Ben Healy (EF Education Easy Post) che ha guadagnato la terza moneta, staccato di 31?. Proprio grazie a questa prova, il corridore dell’isola verde ha conquistato la maglia gialla strappandola al campione del mondo Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates). 🔗 Leggi su Tpi.it Š Tpi.it - Tour de France 2025: Ben Healy conquista la Bastiglia

In questa notizia si parla di: tour - france - healy - conquista

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

10 7 2025 BEN HEALY Strepitosa azione in solitaria. Conquista la tappa del Tour de France di oggi con arrivo a Vire Normandie. Pogacar lascia andare la fuga con molti uomini che normalmente vediamo nelle primissime posizioni delle classiche (Van d Vai su Facebook

Tour de France 2025, successo del fuggitivo Simon Yates a Le Mont-Dore – I big si controllano, Ben Healy nuova Maglia Gialla Vai su X

Tour de France: Simon Yates vince la decima tappa, Ben Healy in maglia gialla - Yates: “È stata veramente dura”; Tour de France 2025 - 10a tappa | Ben Healy maglia gialla virtuale - Video; Simon Yates conquista una tappa al Tour de France: Healy si prende la maglia gialla.

Simon Yates conquista una tappa al Tour de France: Healy si prende la maglia gialla - In un Tour de France che si conferma più incerto che mai, la decima tappa ha regalato spettacolo e colpi di scena sul traguardo in salita del Puy de Sancy, nel cuore del ... Da msn.com

Tour de France: Simon Yates vince la decima tappa, Ben Healy in maglia gialla - L’ordine d’arrivo della decima tappa Questo l'ordine di arrivo della decima tappa del Tour de France tra Ennezat e Mont Dore Puy de Sancy per un totale di 165,3 chilometri:1) Simon Yates ... msn.com scrive