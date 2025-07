Tre furti nella zona industriale di Salerno | indagini in corso

Tre attivitĂ commerciali sono state svaligiate nella notte in via Wenner, nella zona industriale di Salerno. I ladri hanno colpito un’azienda specializzata in lavori edili, un ingrosso di materiali da costruzione e una palestra. I furti Secondo una prima ricostruzione, ignoti hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Aggressioni e furti in zona Saragozza: identificati due ragazzini - Bologna, 28 aprile 2025 – Allarme sui social per una coppia di ragazzini, giovanissimi, che starebbe imperversando in zona Saragozza, con molestie e furti ai danni di persone anziane.

"La zona di via Ex Tiro a Segno sta vivendo un grave momento di crisi tra furti, spaccio e degrado" - Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:Â "La zona di via Ex Tiro a Segno sta vivendo un grave momento di crisi che preoccupa residenti, commercianti e tutta la comunitĂ .

Militari alla stazione, il degrado emigra: raffica di furti in zona ospedale - La criminalità si sposta dalla zona stazione all’ ospedale. Da neppure un mese a Reggio Emilia è arrivato l’ Esercito davanti al piazzale d’ingresso della ferrovia inserita tra le zone rosse secondo il nuovo Dl sicurezza varato dal Governo.

Furti di motocicli tra Maiori e Vietri: due misure cautelari eseguite dai Carabinieri di Amalfi #Amalfi #carabinieri #furti #motocicli #Vietri Vai su Facebook

