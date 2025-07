Ucciso nel 2007 in agguato nel Napoletano arrestato il mandante

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata di omicidio, aggravato dalla premeditazione nonché dal metodo mafioso e dalla finalità dell’agevolazione del clan camorristico D’Alessandro, attivo a Castellammare di Stabia. Si tratta di Vincenzo Ingenito, che avrebbe impartito l’ordine di uccidere Pasquale Aiello, assassinato a Castellammare di Stabia l’8 gennaio 2007. La vittima venne raggiunta da vari colpi d’arma da fuoco: Aiello, 49 anni, ritenuto affiliato al clan camorristico dei D’Alessandro, venne ucciso con tre colpi di arma da fuoco sparatigli contro dai sicari che, nel cuore della notte, avevano bussato alla sua abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ucciso nel 2007 in agguato nel Napoletano, arrestato il mandante

In questa notizia si parla di: ucciso - agguato - napoletano - arrestato

Agguato a Mondragone, ucciso imprenditore - I carabinieri hanno arrestato Giancarlo Pagliaro, imprenditore di 67 anni, con l'accusa di omicidio volontario.

Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso pregiudicato 25enne - Omicidio a Napoli, un pregiudicato di 25 anni ucciso a Ponticelli. È stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ieri sera intorno alle 23.

Emanuele Durante ucciso a Napoli, arrestati i presunti killer: il sopralluogo in scooter e l’agguato nel traffico – Il video - Prima il sopralluogo in scooter, per individuare che la Smart nera posteggiata in via Santa Teresa degli Scalzi, a Napoli, fosse proprio quella di Emanuele Durante.

Ucciso nel 2007 in agguato nel Napoletano, arrestato il mandante. Notifica dai carabinieri, dopo indagini coordinate dalla Dda #ANSA Vai su X

TERZIGNO: 50ENNE GIA' NOTO ALLE FORZE DELL'ORDINE FERITO ALLA GAMBA, UCCISO IL SUO CANE Vai su Facebook

Ucciso nel 2007 in agguato nel Napoletano, arrestato il mandante; Napoli, Emanuele Durante ed Emanuele Tufano uccisi come boss: 16 arresti. Il 15enne colpito dal suo stesso clan, il 20enne «capro espiatorio» dell'errore; Omicidio Emanuele Durante, arrestati i presunti killer. Diffuso il video dell'agguato | VIDEO.

Ucciso nel 2007 in agguato nel Napoletano, arrestato il mandante - I Carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente ... Come scrive ansa.it

Agguato di camorra nel Napoletano, il capoclan dei Cesarano arrestato ... - Identificati, dopo 24 anni, gli esecutori dell’omicidio di Tommaso Covito, ucciso a Santa Maria La Carità (Napoli): secondo le risultanze investigative a premere il grilletto sarebbe stato ... Riporta msn.com