Rottura Osimhen-Napoli | certificato medico e salta il raduno | La società risponde | Sarà multato

Napoli-Osimhen diventa scontro frontale. Il nigeriano non si presenta, ma il club non ci sta e minaccia sanzioni. Intanto De Laurentiis rifiuta l'offerta da 75 milioni. La telenovela si è trasformata in un braccio di ferro, e ora la rottura sembra dietro l'angolo. La vicenda legata alla cessione di Victor Osimhen è entrata nella sua fase piĂą calda e tesa, con il giocatore che ha disertato il raduno del Napoli e il club che ha risposto con una presa di posizione durissima, minacciando sanzioni. Un clima da scontro totale, alimentato dal rifiuto di De Laurentiis all'ultima offerta del Galatasaray e dall'inserimento di nuove, pesanti condizioni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Rottura Osimhen-Napoli: certificato medico e salta il raduno | La societĂ risponde: "SarĂ multato"

